Его нашли на следующий день

В Одессе на Черемушках мужчина случайно нашел ключи от иномарки, а потом сел и угнал автомобиль

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, ключ от Toyota Camry 29 -летний одессит нашел на улице Варненской. После этого он прошелся дворами с найденными ключами, пока одна из иномарок не «откликнулась» на кнопку разблокировки сигнализации.

Дождавшись ночи, злоумышленник открыл автомобиль и поехал на нем кататься. А владелец обнаружил пропажу только утром и вызвал полицию.

Через несколько часов угонщика и автомобиль полицейские обнаружили уже в Суворовском районе.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.289 УК Украины. За незаконное завладение транспортным средством ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, в Одессе машина скорой угодила в ДТП, после чего ее отбросило на трамвайную остановку и рельсы.

Авария случилась днем, 6 апреля в районе Лузановки. Там автомобиль скорой помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer.

«Скорая объезжала поток по встречке в Лузановке и не увидела машину выезжающую на зелёный со стороны магазина Честер. В итоге красную машину развернуло от удара, скорая вылетела на трамвайную остановку и чудом люди, стоявшие там успели разбежаться и не попасть под колёса», - рассказали очевидцы.

В полиции сообщили, что пострадавших нет. На 36-летнего водителя легкового автомобиля составили админпротокол и напомнили, что спецтранспорт с включенной сиреной и проблесковыми маячками обязаны все пропускать.

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