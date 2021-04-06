В Одессе на Черемушках мужчина случайно нашел ключи от иномарки, а потом сел и угнал автомобиль
Как
Дождавшись ночи, злоумышленник открыл автомобиль и поехал на нем кататься. А владелец обнаружил пропажу только утром и вызвал полицию.
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Через несколько часов угонщика и автомобиль полицейские обнаружили уже в Суворовском районе.
Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.289 УК Украины. За незаконное завладение транспортным средством ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, в Одессе машина скорой угодила в ДТП, после чего ее отбросило на трамвайную остановку и рельсы.
Авария случилась днем, 6 апреля в районе Лузановки. Там автомобиль скорой помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer.
«Скорая объезжала поток по встречке в Лузановке и не увидела машину выезжающую на зелёный со стороны магазина Честер. В итоге красную машину развернуло от удара, скорая вылетела на трамвайную остановку и чудом люди, стоявшие там успели разбежаться и не попасть под колёса», - рассказали очевидцы.
В полиции сообщили, что пострадавших нет. На 36-летнего водителя легкового автомобиля составили админпротокол и напомнили, что спецтранспорт с включенной сиреной и проблесковыми маячками обязаны все пропускать.
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