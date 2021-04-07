В Одессе будут судить водителя, который устроил ДТП с четверыми пострадавшими
Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
Так, вечером, 10 ноября, в Одессе на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota влетел в остановку с людьми.
В результате пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 16-летний парень и женщина 48 лет.
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Ранее мы сообщали, в центре Одессы камни посыпались со здания и изувечили припаркованные автомобили.
Происшествие случилось днем, во вторник 6 апреля на площади Веры Холодной.
Крупные элементы карниза отвалились с заброшенного кинотеатра «Одесса» прямо на стоящие машины.
Судя по обнародованным фото, на автомобиле марки Лексус кирпичи побили заднее стекло и люк, а на другой иномарке Тойота остались вмятины на капоте.
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