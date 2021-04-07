В Одессе будут судить водителя, который устроил ДТП с четверыми пострадавшими

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Так, вечером, 10 ноября, в Одессе на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota влетел в остановку с людьми.

В результате пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 16-летний парень и женщина 48 лет.

Ранее мы сообщали, в центре Одессы камни посыпались со здания и изувечили припаркованные автомобили.

Происшествие случилось днем, во вторник 6 апреля на площади Веры Холодной.

Крупные элементы карниза отвалились с заброшенного кинотеатра «Одесса» прямо на стоящие машины.

Судя по обнародованным фото, на автомобиле марки Лексус кирпичи побили заднее стекло и люк, а на другой иномарке Тойота остались вмятины на капоте.

Напомним, что родителей встряхнут сильнее: одесситам рассказали об изменениях при начислении алиментов

А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты

Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус