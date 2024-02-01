Согласно информации с портала электронных закупок Prozorro , университет объявил тендер, в рамках которого планирует закупить определенную мебель для своих помещений.
Заказчиком выступает сам университет, выделивший почти миллион гривен из бюджета для этой закупки. Стоимость аукциона составляет 908 944 гривен, что будет использовано из бюджетных средств.
Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями, предусматривающими сокращенные сроки для быстрого проведения аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации – пять календарных дней. Аукцион начнется 7 февраля, и контейнеры с закупленной мебелью должны быть поставлены до 25 декабря 2024 года.
Список приобретенной мебели включает в себя:
- Стулья барные для буфета – 8 штук;
- Стулья для столовых – 32 штуки;
- Стулья без назначения – 8 штук;
- Стулья офисные - 150 штук;
- Кресло откидное с креплением в пол со столиком (сборка в секции на 5 кресел) - 60 штук;
- Кресло откидное с креплением в пол со столиком (сложение в секции на 4 кресла) - 16 штук;
- Кресло откидное с креплением в пол без столика (сложение в секцию на 12 кресел) – 12 штук.
В целом Одесский университет внутренних дел планирует приобрести 284 места для сидения.
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