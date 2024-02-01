Заказчиком выступает сам университет, выделивший почти миллион гривен из бюджета для этой закупки. Стоимость аукциона составляет 908 944 гривен, что будет использовано из бюджетных средств.

Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями, предусматривающими сокращенные сроки для быстрого проведения аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации – пять календарных дней. Аукцион начнется 7 февраля, и контейнеры с закупленной мебелью должны быть поставлены до 25 декабря 2024 года.

Список приобретенной мебели включает в себя:

Стулья барные для буфета – 8 штук;

Стулья для столовых – 32 штуки;

Стулья без назначения – 8 штук;

Стулья офисные - 150 штук;

Кресло откидное с креплением в пол со столиком (сборка в секции на 5 кресел) - 60 штук;

Кресло откидное с креплением в пол со столиком (сложение в секции на 4 кресла) - 16 штук;

Кресло откидное с креплением в пол без столика (сложение в секцию на 12 кресел) – 12 штук.

В целом Одесский университет внутренних дел планирует приобрести 284 места для сидения.

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