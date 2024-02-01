Специальные автобусы, оборудованные пандусами, местами для тележек и кнопками вызова водителя будут работать по следующему графику в феврале 2024 года. В общей сложности эти транспортные средства обслуживают 24 маршрута, как сообщил городской совет Одессы.

Расписание автобусов:

Маршрут № 121:

Просп. Небесной Сотни: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39

Ул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04

Маршрут № 127:

Инфекционная больница: 07:00, 10:10, 13:10, 16:10

Мемориал 411-й батареи: 08:30, 11:40, 14:40, 17:40

Маршрут № 128:

Плод. Старосенная (ЦБО вокзал): 05:35, 07:55, 10:15, 15:30, 17:50

Ул. Крайняя: 06:35, 08:55, 11:55, 16:30, 19:00

Маршрут № 146:

Ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34

Ул. Давида Остраха: 08:34, 12:02, 15:30, 18:56

Маршрут № 148:

Ул. Архитекторская : 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56

Просп. Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43

Маршрут № 150:

Ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00

Просп. Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00

Маршрут № 168:

Ул. М. Говорова: 07:30, 08:10, 12:30, 13:00, 16:50, 18:10

Маг. "Копейка": 06:30, 09:50, 10:00, 14:10, 15:30

Маршрут № 175:

Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45

"Аптека Гаевского": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10

Маршрут № 185:

Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30

"Аптека Гаевского": 08:05, 11:50, 15:30 18:50

Маршрут № 190:

Ул. Паустовского: 07:10, 09:50, 12:15, 15:45, 18:00

Железнодорожный вокзал: 08:40, 11:00, 14:30, 17:00, 19:10

Маршрут № 191:

Мемориал 411-й батареи: 07:16, 10:39, 13:59, 17:19

Пересыпский мост: 09:00, 12:20, 15:40, 19:00

Маршрут № 198:

Ул. Неждановой (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15

Аркадия: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10

Маршрут № 201:

Ул. Николая Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40

ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05

Маршрут № 214:

Свято-Иверский монастырь: 06:00, 08:30, 16:00, 18:30

Ул. Неждановой (Онкодиспансер): 07:00, 09:30, 17:00, 19:30

Маршрут № 220а:

Просп. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Маршрут № 221:

Ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Маршрут 232а:

Ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 08:15, 13:30, 17:30

Ул. Ак. Сахорова: 06:35, 11:00, 15:40

Маршрут № 242:

Ул. Паустовского: 05:15, 07:30, 10:40, 16:00

ООМЦ Больница водников: 06:20, 09:20, 12:00, 17:40

Маршрут № 280:

Ул. Архитекторская: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55

Кладбище "Западное": 08:08, 09:48, 13:20, 15:00, 18:45

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