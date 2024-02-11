Оба осужденных признали виновными во всех обвинениях, назначив каждому двести часов общественных работ. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Один из обвиняемых, житель Березовской ОТГ, использовал физическое насилие и устрашение, травя свою жену во время семейных конфликтов. Другой, житель Коноплянского территориального общества, в состоянии опьянения систематически создавал невыдержанные условия для своей сестры, усложняя ей жизнь и насмехаясь над ней.

Правоохранители несколько раз реагировали на нарушение обвиняемыми правил, составляя протоколы по административным правонарушениям. Но только после систематических обращений потерпевших в полицию решено возбудить уголовные дела по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины.

"Собрав достаточно доказательств, мы предъявили обвинения в домашнем насилии и направили материалы в суд. После рассмотрения представленных доказательств суд признал обвиняемых виновными и установил наказание в виде 200 часов общественных работ. Житель Березовской ОТГ, причинивший вред жене, также обязан пройти программу для обидчиков, – рассказал начальник следственного отдела Березовского районного отдела полиции Назарий Кучмий.

Полицейские призывают граждан не терпеть домашнее насилие и немедленно сообщать о подобных случаях по номеру "102". Круглосуточную психологическую и юридическую консультацию по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации можно получить по номеру Национальной "бесплатной горячей линии" 116-123 и номеру Правительственной "горячей линии" 15-47.

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