Обвинительный акт в отношении этого правонарушителя был направлен в суд следователями.

Злоумышленник был обнаружен сотрудниками Службы безопасности Украины и следственного управления ГУНП в Одесской области. В ходе расследования установлено, что проживавший в Киеве иностранец в мессенджере заявил жителю Измаила, что является работником СБУ и может помочь в трудоустройстве в спецслужбу за четыре тысячи долларов.

Потерпевший совершил несколько переводов на счет злоумышленника, в общей сложности более 143 тысяч гривен. Преступник, не имея никакого отношения к спецслужбе, в течение некоторого времени удерживал связь со своей жертвой, обещая выполнить все договоренности, но затем прекратил коммуникацию.

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Также установлено, что по фигуранту уже рассматривается обвинительный акт за мошенничество и подделку документов в одном из столичных судов. Следователи одесской областной полиции собрали достаточно доказательств и предъявили злоумышленнику обвинение в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, то есть мошенничестве. Это правонарушение квалифицируется по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и может привести к трем годам лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд, а процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

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