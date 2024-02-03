По информации Департамента Стратегических Расследований Нацполиции и Офиса Генерального прокурора, в городе Одесса выявлен факт коррупционной деятельности заведующей отделением медицинского учреждения.

Женщина продала документ об инвалидности за 8 000 долларов и была задержана при получении взятки "на горячем". Органы правопорядка, в частности оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1, раскрыли этот случай.

Медицинская работница обещала мужчине оформить документы, связанные с инвалидностью второй группы, что позволило бы ему избежать мобилизации и уехать за границу. Фигурантка была задержана 31 января, когда она получала 8000 долларов взятки, а ранее уже получила 200 долларов в качестве аванса. На данный момент рассматриваются вопросы избрания меры пресечения и отстранения ее от должности.

Суворовская окружная прокуратура города Одесса осуществляет процессуальное руководство по этому делу.

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