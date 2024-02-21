Во время заседания Одесского городского совета 21 февраля 2024 было принято решение об увеличении финансирования городской целевой программы "Безопасный город Одесса" на сумму 131,7 миллиона гривен.

Сообщается, что эти средства будут направлены на счета воинских частей в соответствии с их заявками.

"Основной частью этого финансирования станут дроны, средства радиоэлектронной борьбы и транспортные средства, которые повысят мобильность наших военных и помогут спасти их жизни", - говорится в сообщении.

Также Одесский городской совет подготовил обращение в Верховную Раду о предоставлении мобилизованным военным права демобилизоваться после 36 месяцев службы во время военного положения. Решение было принято на сессии городского совета 21 февраля.

К слову, ранее Politeka также писала о том, ждать ли жителям Одечи повышения тарифа на свет. Согласно заявлению министра энергетики Германа Галущенко, нет планов повышать цены после окончания действия текущих тарифов, действующих до апреля 2024 года.

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