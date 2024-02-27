Однако Пендзин подчеркивает, что серьезные изменения цены могут произойти сразу в трех популярных категориях.

Приближаясь весной, украинцам рекомендуется быть готовыми к повышению цен на три категории продуктов. Возможное удорожание обусловлено рядом факторов, включая сезонные и технологические аспекты.

Эксперт Олег Пендзин говорит, что вырастут цены на молочку, яйца и овощи борщового набора. Что касается молочного сырья, хотя вероятность дефицита из-за блокады польской границы невелика, однако цены на эти товары все еще нестабильны. Согласно прогнозам Олега Пендзина, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, не следует ожидать внезапного резкого роста цен, но повышение они могут испытать в силу определенных обстоятельств.

По его словам, магазины также постепенно перепишут ценники на яйца из-за роста цен на комбикорм для птиц. Он также отметил, что ситуация с ценами на овощи борщового набора будут менее напряженной по сравнению с прошлым годом, поскольку было высажено много лука и моркови. Поэтому ожидать резкого повышения цен не стоит, а подорожание будет более стабильным.

Однако Пендзин подчеркивает, что серьезные изменения могут произойти на рынке молочной продукции, особенно с импортируемыми из Польши продуктами.

Он отмечает, что цены на молочное сырье растут, что оказывает непосредственное влияние на стоимость украинских молочных товаров. Основная проблема в том, что в Украине значительную часть молочного сырья производят в частных хозяйствах.

Мобилизация оказала существенное влияние на сельские территории, уменьшив количество людей, занимающихся аграрным бизнесом. Это приводит к уменьшению предложений не только молочной продукции, но и таких товаров как свинина. В результате цены на молочные продукты возрастут, отмечает Пендзин.

Источник: Фокус.

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