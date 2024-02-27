Під час наближення весни українцям рекомендується бути готовими до підвищення цін на три категорії продуктів. Можливе здорожчання обумовлене рядом факторів, включаючи сезонні та технологічні аспекти.

Експерт Олег Пендзин каже, що виростуть ціни на молочку, яйця та овочі борщового набору. Щодо молочної сировини, хоча ймовірність дефіциту через блокаду польського кордону невелика, проте ціни на ці товари все ще нестабільні. Згідно з прогнозами Олега Пендзина, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, не слід очікувати раптового різкого зростання цін, але підвищення вони можуть зазнати через певні обставини.

За його словами, магазини також поступово перепишуть цінники на яйця через зростання ціни комбікорму для птахів. Він також зазначив, що ситуація з цінами на овочі борщового набору будуть менш напруженою порівняно з минулим роком, оскільки було висаджено багато цибулі та моркви. Тому очікувати різкого підвищення цін не варто, а подорожчання буде більш стабільним.

Проте Пендзин підкреслює, що серйозні зміни можуть статися на ринку молочної продукції, особливо з продуктами, що імпортуються з Польщі.

Він зауважує, що ціни на молочну сировину зростають, що безпосередньо впливає на вартість українських молочних товарів. Основна проблема полягає в тому, що в Україні значну частину молочної сировини виробляють у приватних господарствах.

Мобілізація суттєво вплинула на сільські території, зменшивши кількість людей, що займаються аграрним бізнесом. Це призводить до зменшення пропозицій не тільки молочної продукції, але й таких товарів, як свинина. Внаслідок цього ціни на молочні продукти зростуть, зазначає Пендзин.

Джерело: Фокус.

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