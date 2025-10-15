Денежное пособие в Одесской области для пенсионеров и других категорий украинцев предусмотрено от известной организации.

Денежная помощь в Одесской области для пенсионеров и других категорий украинцев предоставляется в рамках реализации проекта RISE фонд "Каритас-Спес Одесса", пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на канале организации в Телеграмм.

Целью этой инициативы является поддержка украинцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за полномасштабной войны, потери дома или вынужденного переселения. Программа призвана помочь людям обеспечить самое необходимое – приобрести продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости или найти временное жилье.

Фонд уделяет особое внимание двум основным группам населения, которые нуждаются в наибольшей поддержке.

Прежде всего, это внутренне перемещенные лица, которые в течение последних 30 дней прибыли с временно оккупированных территорий или из населенных пунктов, где продолжаются или недавно продолжались боевые действия. Для таких семей первые недели после переезда становятся тяжелыми, и финансовая поддержка поможет им адаптироваться к новым условиям жизни.

Вторая категория – жители прифронтовых территорий, которые остались жить в пределах 30 км от линии боевых действий. Часто эти люди живут в сложных условиях, имея ограниченный доступ к ресурсам и услугам. Программа призвана облегчить их повседневную жизнь, обеспечив средства для необходимого.

Выплата денежной помощи в Одесской области для пенсионеров и других категорий украинцев производится только в определенных центрах выдачи и по предварительной записи. В Одессе прием бенефициаров проходит по адресу: улица Малая Арнаутская, 88.

Согласно условиям программы, каждое домохозяйство может получить одну выплату, рассчитанную на три месяца. Размер финансовой помощи определяется в зависимости от количества членов семьи — 3600 гривен в месяц на каждого человека, но не более четырех человек в пределах одного домохозяйства. Таким образом, максимальная сумма единовременной выплаты составляет 14400 гривен за три месяца.

Чтобы стать участником программы, домохозяйство должно соответствовать ряду критериев. В частности, ни один из членов семьи не должен получать денежную помощь от других благотворительных организаций за последние три месяца. Также не допускается участие в предыдущих программах выплат, ранее реализовываемых фондом «Каритас-Спес Одесса».

