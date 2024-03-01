В Украине существует определенный перечень лиц, которые могут получить пенсию по потере кормильца-военного.

Если военный погиб или пропал без вести, его семья получает выплаты, а его подопечные могут получить пенсию из-за потери кормильца, сообщает полтавская адвокат и волонтер Светлана Ярошенко в интервью для Телеграфа.

Чтобы получить это пенсионное обеспечение, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины. По словам Светланы Ярошенко, на эти выплаты могут рассчитывать пять категорий лиц.

Кому принадлежит пенсия после потери кормильца среди нетрудоспособных членов семьи погибшего военного или пропавшего без вести:

Дети до 18 или до 23 лет, если они учатся на дневной форме или до окончания обучения.

Оставшиеся сиротами дети до 23 лет, независимо от того, учатся ли они.

Муж или жена погибшего или пропавшего без вести военного.

Родители, если они инвалиды или не достигли пенсионного возраста.

Муж или жена, или в случае их отсутствия — один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и обеспечивают уход за ребенком кормильца до 8 лет.

Адвокат отмечает, что процесс будет более быстрым, если человек, претендующий на выплаты самостоятельно обратится в ПФУ.

"Лучше обратиться непосредственно в Пенсионный фонд, чем искать другие пути через разные организации", - объясняет она.

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