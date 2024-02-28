Адвокат наочно продемонстрував, що мобілізація може торкнутися кожного, якщо дозволити себе втягнути в маніпуляції та погодитися на умови, нав'язані ТЦК.

У контексті триваючої в Україні мобілізації, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) займаються роздачею повісток військовозобов'язаним. Адвокат Роман Сімутін поділився інформацією про випадки, коли за допомогою шантажу людей, що не підходять за станом здоров'я, все ж залучають до армії.

Експерт надав рекомендації щодо дій у випадках шантажу або неправомірної мобілізації.

Прибувши до ТЦК і подавши документи разом із заявою на відстрочку від мобілізації, можливо, через резонні причини, такі як ваша броньованість, наявність інвалідності у вашої дружини або ваш статус єдиного сина батька з інвалідністю 1 або 2 групи, вам може бути відмовлено, і вас можуть відправити на проходження ВЛК.

Після проходження ВЛК вам може бути вручена повістка під час мобілізації на відправку, із поясненням, що ви не маєте права на відстрочку, і вимагають підписатися на повістки. У випадку вашої відмови підпису, можуть виникнути вмовляння та погрози, які можуть тривати годинами.

Потім з'являється "доброзичливий працівник ТЦК", який радить вам в дружній манері: підпишіть документи про мобілізацію і одразу ж зверніться до суду із позовом про незаконність мобілізації, переконуючи, що у справі обов'язково буде перемога.

"Ваш підпис - це момент, коли ви потрапляєте у пастку, погоджуючись на умови ТЦК. Після цього вас швидко оформляють за мобілізаційним розпорядженням, призначають наказом командира до військової частини, і навіть якщо ви подасте позов до суду, то, у найкращому випадку, рішення на вашу користь може бути ухвалене лише через 6-8 місяців", - говориться в повідомленні.

Варто зазначити, що мобілізаційне розпорядження є документом, що стосується конкретної особи, і більшість судових інстанцій відмовляють у задоволенні позовів проти таких розпоряджень.

Рішення про призначення до військової частини можливо анулювати, якщо існують законні підстави для звільнення, згідно зі статтею 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", наприклад, наявність інвалідності у дружини.

Адвокат наочно продемонстрував, що мобілізація може торкнутися кожного, якщо дозволити себе втягнути в маніпуляції та погодитися на умови, нав'язані ТЦК.

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