На Закарпатье пограничники задержали уклонян, утверждавших, что едут на "похороны к бабушке".

На Закарпатье поймали двух жителей Харькова, пытавшихся незаконно попасть в Румынию, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Чтобы "незаметно" пересечь границу, мужчины придумали историю о похоронах родственницы, даже "вооружившись" настоящими поминальными венками.

Автомобиль, на котором путешествовали мужчины, был остановлен на контрольном пункте. Водитель, житель Закарпатья, заявил, что он работает таксистом и обеспечивает транспортировку пассажиров на похороны бабушки в село Чернотисово.

"Для подтверждения своих слов он даже показал поминальные венки", – отметили пограничники. Сами пассажиры подтвердили, что едут на похороны бабушке, но не могли назвать имя и адрес ее проживания.

"В ходе расследования правонарушения пограничники установили, что харьковчане выплатили "таксисту" и его подельникам по 2 тысячи долларов США за пересечение границы. По прибытию в Закарпатье, их встретили, забрали деньги, передали поминальные венки и советовали им при встрече с пограничниками распространять" историю "о похоронах бабушки", - добавили в ГНСУ.

Ранее Politeka также писала об уклоняющемся, которого от побега остановили волки. В Одесской области мужчина хотел незаконно бежать из Украины через границу с Молдовой, но был вынужден вылезть на дерево и просить о помощи, потому что встретил волков. Его наказали.

Последние новости Украины:

В Украине продолжается мобилизация: ТЦК хитростью заставляет подписывать повестки, адвокат объяснил нюансы

Мобилизация в Украине: что грозит за неявку в военкомат после вручения повестки

Мобилизация в Украине: могут ли призвать на фронт отца и сына одновременно, ответ юриста