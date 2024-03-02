В ночное время вражеская атака обрушилась на Одесщину, произошло 8 взрывов, и семь из них были прекращены. Об этом сообщает телеграмм-канал Одесса. Официально

Один из беспилотников атаковал девятиэтажное здание в спальном районе Одессы, приведя к разрушению части подъезда, где расположено 18 квартир.

Пока известно о двух погибших, а также удалось спасти мужчину из-под завалов, оставшегося в живых. Национальная полиция отмечает 7 жителей дома, о которых нет информации.

Также в сети опубликовали видео с мужчиной, который стоит завернутое одеяло и ждет, пока из-под завалов спасают родных - жену и маленького ребенка.

На месте происшествия работает оперативный штаб, где также уже развернуты пункты обогрева и привлечены психологи. Процесс расчистки завалов продолжается, коммунальные службы всю ночь активно вывозили строительный мусор, очищая территорию для действий спасателей.

Ранее Politeka также писала о семье из 5 человек, погибшей от вражеских обстрелов в Харькове. Пожар в Немышлянском районе Харькова 9 февраля начался в результате ударов российских беспилотников по нефтебазе. Это привело к утечке горючего и возгоранию. Сгорело по меньшей мере 15 домов, в результате чего погибли семь человек, включая троих детей, и еще трое получили ранения. Семья Путятиных - Ольга, ее муж и три сына стали жертвами этого пожара и погибли. Попрощались с ними всеми 12 февраля.

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