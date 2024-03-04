В Одессе граждане смогут получить 10800 гривен от благотворительного фонда.

Украинские граждане в марте 2024 года могут обратиться за финансовой помощью в Благотворительный фонд "Право на защиту", который действует в рамках Консорциума Реагирования. Максимальная сумма пособия составляет 10,8 тыс. гривен.

Эту информацию обнародовал сам фонд на своем сайте.

Эту поддержку могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от военных действий в четырех областях Украины: Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской.

Согласно информации на сайте фонда, деньги будут выплачиваться единовременно одним траншем в течение трех месяцев для каждого члена домохозяйства на их банковские счета, указанные при регистрации. Средства для несовершеннолетних и недееспособных лиц получат их официальные представители из соответствующих документов.

Размер финансовой помощи составляет 3,6 тыс. гривен на человека ежемесячно. За три месяца каждый член семьи получит 10,8 тыс. гривен.

Подать заявку могут наиболее уязвимые категории переселенцев и пострадавшие от военных действий при определенных условиях:

лица с доходом не более 6,32 тыс. грн. на одного члена семьи;

граждане, которые не получали финансовую помощь в течение 2022-2024 годов или получали ее более трех месяцев назад;

лица, не получавшие финансовую поддержку от Благотворительного фонда "Право на защиту";

пострадавшие от боевых действий (имеющих поврежденное или разрушенное жилье с 24 февраля 2022 года);

лица, которые получили ранения от обстрелов или боевых действий в вышеупомянутых областях с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, нужно соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости:

домохозяйство, в котором есть только лица пожилого возраста (60+);

домохозяйство, где есть трое и более детей;

домохозяйство, где есть ребенок в возрасте до двух лет;

домохозяйство, где есть беременная женщина;

домохозяйство, где есть лица с инвалидностью первой-второй группы.

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