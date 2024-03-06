Пока на "Привозе" в Одессе люди спешат скупаться, ведут переговоры по снижению стоимости и ищут выгодные предложения, появилась информация о том, какие цены на этом рынке.

На одесском "Привозе" цены следующие:

Огурцы стоят между 100 и 150 грн.;

Цена помидоров колеблется от 120 до 250 грн.;

Цена на перец составляет 150 грн.;

Лук можно приобрести за 30–60 грн;

Морковь продают по 12 грн.;

Свекла имеет ценник от 8 до 14 грн;

Цены на картофель колеблются в зависимости от сортов. Преимущественно это от 20 до 22 гривен:

Славянка стоит 20 грн;

Лимонку можно приобрести за 22 грн;

Белая роса – 20 грн;

Ред леди – 20 грн;

Ранее Politeka также писала о том, что одесситы могут получить финансовую поддержку в размере 10800 гривен. Такую помощь оказывает благотворительный фонд "Право на защиту", обнародовавший эту информацию на своем сайте. Предоставляется она внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от военных действий. Деньги будут выплачиваться единовременным траншем в течение трех месяцев. Каждый месяц люди будут получать по 3600, а общая сумма составит 10800. Чтобы получить эти деньги также нужно соответствовать определенным дополнительным критериям. К примеру, иметь не более 6,32 тыс. гривен на одного члена семьи.

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