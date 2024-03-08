Международный женский день отмечают в Одессе с особым размахом. Журналисты Общественного узнали о ценах на цветы в этот праздничный день.

Рынок "Привоз" – одно из самых популярных мест, где местные жители покупают цветы до 8 марта. Здесь можно найти не только отдельные тюльпаны, розы, гиацинты, орхидеи и другие цветы, но и готовые цветочные композиции.

Продавцы отмечают, что цены разнятся в зависимости от размера цветов. Например, небольшие тюльпаны могут стоить 25-30 гривен за штуку, средние – от 40. Относительно роз, их стоимость колеблется от 60 до 150 гривен, гортензия – 350, гиацинт – 180, примула – 100. Орхидея доступна от 800 гривен, могут обойтись в 700 гривен.

Ранее Politeka также писала о повышении цен на два популярных продукта. Речь идет о бананах и яблоках, включая выращиваемые в Украине. Цены на отечественные яблоки в среднем стоят 21,48 грн. за килограмм, в то время как в феврале они стоили 19,35 грн. Цены на бананы в Украине также выросли, достигнув 68,68 грн за килограмм с 64,90 грн в феврале. Кроме того, в начале марта в украинских супермаркетах изменились цены на ряд продуктов, при этом заметно снизилась стоимость куриных яиц, гречихи, сахара, сала и свинины. Подробнее об этом можно прочитать здесь .

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