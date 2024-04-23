Несмотря на продолжающиеся мечты ПУтина о захвате украинских городов, включая Одессу, ресурсы для таких усилий выходят за рамки нынешних возможностей РФ.

Даже несмотря на намерения Путина эскалировать войну и уменьшить поддержку Украины со стороны ее союзников, военные и технические возможности Российской Федерации ограничены.

Bloomberg сообщает, что официальные лица США не заметили никаких признаков серьезности Путина в стремлении положить конец войне в Украине.

"Представители США заявили, что не видят признаков того, что российский президент в конце прошлого года серьезно относился к поиску способа прекращения боевых действий и отвергли идею переговоров о прекращении огня без участия Украины" — пишет издание.

Более того, Россия сталкивается с трудностями при проведении крупных наступательных операций или создании буферной зоны в Украине из-за нехватки ресурсов, включая нехватку войск.

"Объявленный Путиным план создания буферной зоны в Украине для защиты российских приграничных регионов от усиления атак также выглядит невыполнимым без дополнительных войск" , — сообщают в Bloomberg.

Также Путин по-прежнему сосредоточивает внимание на захвате крупных городов, таких как Киев и Одесса, что отражает его давние цели. Однако Bloomberg подчеркивает непрактичность таких амбиций, учитывая нынешние ограничения России в человеческих и боевых ресурсах.

Хотя Одесса остается желанной целью для российских войск, возможность ее захвата подвергается сомнению из-за значительных военных и технических ресурсов, необходимых для такой операции. Это создает барьер на пути реализации устремлений Путина в регионе.

Читайте также:

Отключение света в Одессе: названы адреса, где на 4 дня полностью пропадет электричество

В Одессе на сутки отключат газ в домах: появился полный список адресов

Слышны крики людей: дом в центре Днепра пылает после жуткой атаки