Несмотря на сохраняющиеся проблемы, эксперт подтвердил приверженность Украины защите от агрессии и защите своих граждан.

Ситуация в Одессе остается тяжелой, поскольку российская оккупационная армия продолжает беспощадные атаки на город и прилегающие районы с использованием ударных беспилотников и баллистических ракет.

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии «Юг», предоставил обновленную информацию о продолжающихся нападениях, как пишет «ТСН».

Эксперт сообщил, что в субботу, 20 апреля, оккупанты запустили очередную баллистическую ракету по Одессе из временно оккупированного Крыма. Кроме того, он напомнил об инциденте, произошедшем 19 апреля, когда оккупанты атаковали прифронтовую инфраструктуру, в результате чего были уничтожены резервуары, перевозившие сельскохозяйственную продукцию, предназначенную для стран Африки и Азии.

Последствия этого нападения ощущались за пределами Одессы, поскольку оно повлияло на сингапурские инвестиции и возможности трудоустройства. Братчук посетовал на понесенные значительные потери, подчеркнув взаимосвязанность мировых экономик и разрушительные последствия таких атак.

"Это был также удар по Сингапуру. Потому что часть этого производства — именно сингапурские инвестиции. Там почти 1000 рабочих мест. А инвестиции составили более 300 миллионов долларов. Попадание принесло достаточно большие убытки", — отметил он.

Подчеркнув постоянную угрозу, исходящую от баллистических ударов, специалист выразил надежду на увеличение военной помощи со стороны союзников для укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины. Он подчеркнул острую необходимость в достаточном количестве систем ПВО, способных перехватывать приближающиеся баллистические ракеты.

Также он отметил беспощадный характер нападений, подчеркнув, что без происшествий бывает несколько дней. Батрачук акцентировал свое внимание на использовании противником воздушной разведки и подчеркнул важность нейтрализации вражеских дронов для смягчения воздействия целенаправленных ударов.

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