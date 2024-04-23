Незважаючи на мрії Путіна про захоплення українських міст, включаючи Одесу, ресурси для таких зусиль виходять за рамки нинішніх можливостей РФ.

Навіть попри наміри Путіна ескалювати війну та зменшити підтримку України з боку її союзників, військові та технічні можливості Російської Федерації обмежені.

Bloomberg повідомляє, що офіційні особи США не помітили жодних ознак серйозності Путіна у прагненні покласти край війні в Україні.

"Представники США заявили, що не бачать ознак того, що російський президент наприкінці минулого року серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій та відкинули ідею переговорів щодо припинення вогню без участі України", - пише видання.

Більше того, Росія стикається з труднощами під час проведення великих наступальних операцій або створення буферної зони в Україні через брак ресурсів, включаючи брак військ.

"Оголошений Путіним план створення буферної зони в Україні для захисту російських прикордонних регіонів від посилення атак також виглядає нездійсненним без додаткових військ", - повідомляють у Bloomberg.

Також Путін, як і раніше, зосереджує увагу на захопленні великих міст, таких як Київ та Одеса, що відображає його давні цілі. Проте Bloomberg наголошує на непрактичності таких амбіцій, враховуючи нинішні обмеження Росії в людських та бойових ресурсах.

Хоча Одеса залишається бажаною метою для російських військ, можливість її захоплення піддається сумніву через значні військові та технічні ресурси, необхідні для такої операції. Це створює бар'єр на шляху реалізації устремлінь Путіна у регіоні.

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