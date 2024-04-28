В Одессе оказываются помощь и бесплатные медицинские услуги, стало известно, кто и как может воспользоваться.

Так, в Одессе работает медицинское пространство, оказывающее помощь и бесплатные медицинские услуги в Одессе.

Об этом стало известно на странице в instagram «Медицинский Дом».

Известно, что каждый ВПО «Медицинская Хата» может обратиться с помощью семейного врача, с которым сможет заключить договор, сделать кардиограмму, обратиться к психологу или заказать лекарство.

Однако есть условие - лекарство будет отпускаться только по рецепту и на сумму не более 3700 гривен.

Стоит отметить, что все услуги для переселенцев предоставляются бесплатно.

Отдельные категории переселенцев могут получить продуктовые и другие наборы.

Для получения любой из перечисленных услуг – нужно записаться по телефону +380 (68) 254 66 69.

Звонки принимаются по будням с 09:00 до 17:00. «Медицинский Дом» работает с 12:00 до 15:00 в будние дни.

Напомним, украинцам в дальнейшем поступает разнообразная денежная помощь.

Появились еще два вида денежной помощи. В частности, благотворительная организация "СОС Детские Городки" анонсирует запуск двух программ регистрации для предоставления денежной помощи.

В рамках первой программы, право на получение денежной помощи имеют одесситы: приемные семьи, детские дома семейного типа, а также опекуны и попечители, которые взяли на воспитание детей до 18 лет в течение 2024 года.

В рамках второй программы денежную помощь могут получить семьи, усыновившие ребенка в Украине в течение периода с 01.09.2023 по 31.12.2024 и подали соответствующие документы.

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