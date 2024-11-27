Одесситы могут получить финансовую помощь на восстановление жилья после повреждений, вызванных российскими обстрелами.

Процесс оформления помощи жителям Одессы состоит из нескольких этапов.

Как пишет Одесса.online , в городском совете города опубликовали четкий алгоритм действий для получения компенсации на замену окон, а также входной двери.

Первым этапом является документирование повреждений. Владельцы квартир должны запечатлеть на фото поврежденные окна (кроме балконных) или входную дверь. нужно заменять весь оконный блок или только стеклопакеты. Также важно, чтобы документ содержал точные размеры повреждений и был подписан. заказчиком и заверенный печатью организации.

С полученным выводом следует обратиться в ЖСК или управляющую компанию для составления акта обследования. Акт должен быть подписан как собственником квартиры, так и представителями ОСМД или управляющей компании. После этого нужно подготовить пакет документов для подачи в районную администрацию.

В него входят: заявление от собственника или пользователя квартиры (если квартира не приватизирована), акт обследования с подписями собственника и представителей ОСМД, копии паспорта и налогового кода, копии правоустанавливающих документов на квартиру, черно-белые фотографии всех повреждений, заключение специалиста по замене окон или дверей.

Окончательным этапом является предоставление всего пакета документов в Приморскую районную администрацию Одессы, которая находится по адресу: ул. Канатная, 134.

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