Одесситам рассказали, как получить помощь в замене выбитых из-за российских атак окон.

Одесситам дали алгоритм действий для получения помощи на восстановление жилья, где повреждены окна, кроме балконных, а также входных дверей.

Для получения денежной помощи/компенсации на замену оконных блоков, поврежденного остекления/стеклопакетов, металлических входных дверей нужно предоставить пакет документов в районную администрацию.

С собой нужно иметь заявление от собственника или пользователя если квартира не приватизирована.

Акт обследования, заполненный и подписанный собственником жилья, представителями ОСМД или управляющей компании.

Также нужны копия паспорта и идентификационного кода, правоустанавливающих документов на квартиру, черно-белые фотографии повреждений.

Желательно приложить заключение эксперта по замене окон/остекления/входных дверей, необходимо указать, требуется ли замена оконного блока или только стеклопакета, количество и размеры.

Ранее сообщалось, что бесплатные очки в Одессе могут выдать попавшим в сложную ситуацию пенсионерам (нужно пенсионное удостоверение).

Перед тем, как бесплатно получить очки в Одессе, стоит позвонить по телефону, чтобы уточнить, есть ли очки в наличии.

В некоторых пунктах принимает офтальмолог, который проверит зрение и выпишет рецепт на очки.

Где и как в Одессе бесплатно получить очки:

Адрес и номер телефона: Одесса, Бочарова, 28 (099) 06-54-038.

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