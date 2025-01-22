Одесситам дали алгоритм действий для получения помощи на восстановление жилья, где повреждены окна, кроме балконных, а также входных дверей.
Для получения денежной помощи/компенсации на замену оконных блоков, поврежденного остекления/стеклопакетов, металлических входных дверей нужно предоставить пакет документов в районную администрацию.
С собой нужно иметь заявление от собственника или пользователя если квартира не приватизирована.
Акт обследования, заполненный и подписанный собственником жилья, представителями ОСМД или управляющей компании.
Также нужны копия паспорта и идентификационного кода, правоустанавливающих документов на квартиру, черно-белые фотографии повреждений.
Желательно приложить заключение эксперта по замене окон/остекления/входных дверей, необходимо указать, требуется ли замена оконного блока или только стеклопакета, количество и размеры.
Ранее сообщалось, что бесплатные очки в Одессе могут выдать попавшим в сложную ситуацию пенсионерам (нужно пенсионное удостоверение).
Перед тем, как бесплатно получить очки в Одессе, стоит позвонить по телефону, чтобы уточнить, есть ли очки в наличии.
В некоторых пунктах принимает офтальмолог, который проверит зрение и выпишет рецепт на очки.
Где и как в Одессе бесплатно получить очки:
Адрес и номер телефона: Одесса, Бочарова, 28 (099) 06-54-038.
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