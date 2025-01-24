Погода в Одессе 25 января не порадует солнцем, появился свежий прогноз синоптиков на субботу.

Синоптики сообщили, что в субботу, 25 января Одессу и область затянут тучи и весь день будет пасмурная погода.

По данным синоптиков, с утра небо 25 января в Одессе затянет облаками, ночью ожидается дождь.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью будет идти дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 25 января.

Ночная температура в Одессе и области 25 января будет колебаться от +5 до +6 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 7°C.

Ветер в Одессе ожидается переменный до 3,7 м/с.

Ранее сообщалось, что украинцы могут ожидать постепенного потепления в конце месяца этого года , ведь с 20 января температура в стране начнет повышаться.

Согласно прогнозу, в конце января и начале февраля столбики термометров увеличатся, показывая -5°…+5°. Ранее синоптик также подчеркнула, что морозы постепенно слабеют.

«На протяжении почти недели дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а с 20 января мы наблюдаем потепление», — отметила Птуха.

На следующей неделе температура будет увеличиваться еще больше, а воздух прогреется до +5°.

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