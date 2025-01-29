Какой будет погода 30 января в Одессе и области, появился свежий прогноз синоптиков.

Подробный прогноз погоды в Одессе на 30 января составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и области 30 января синоптики прогнозируют пасмурную погоду, с утра и до вечера небо будет покрыто облаками.

В Одессе погода особо не изменится 30 января, но синоптики прогнозируют небольшое потепление в этот день, осадки не ожидаются.

"На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без осадков", - сообщили синоптики.

Погода в Одессе 30 января пасмурная до самого вечера, воздух днем ​​прогреется до +8. Ночью 30 января температура воздуха ожидается до +6 градусов тепла.

Ветер переменный до 1,9 м/с.

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля 2025 года в Одессе погода ожидается аномально теплой.

Как прогнозируют синоптики "Укргидрометцентра", особенно теплой погода в феврале 2025 года ожидается на юге и западе Украины.

В феврале 2025 года в Украине, в том числе в Одессе, ожидается средняя месячная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как говорят синоптики, это на 1,5–2 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозирует, что в феврале 2025 года количество осадков составить около 25–65 мм - это ниже нормальных показателей.

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