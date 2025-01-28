На пляжах в Одесской области собрано и отправлено на исследование мазут с затонувших танкеров рф.

Миллионы мелких фракций нефтепродуктов находятся в Черном море и продолжают вредить экосистеме.

Об этом рассказал сотрудник Нацпарка “Тузловские лиманы”, эколог Иван Русев.

В течение трех дней было обследовано около 40 километров побережья Черного моря, найдено еще один участок протяженностью 200 м, шириной 30-70 см выброшенного мазута мелких фракций, 3-4 мм.

Собранные пробы отправили на исследование в Одессе в частную профессиональную лабораторию Владислава Балинского.

По словам эколога, нужны ресурсы, чтобы выявлять, срочно собирать и уничтожать угрозу.

"Сейчас в нацпарке на побережье мазута нет, но нет и никаких гарантий того, что его море снова завтра не выбросит, поскольку миллионы мелких фракций еще дрейфует в водах Северо-западной части Черного моря”, — добавил Иван Русев.

Ученый добавил, что из-за экокатастрофы страдает морские организмы и птицы.

На берег Одесской области выбросило погибшую краснокнижную птицу в мазуте, красношейную гагару, черноморская рыба может стать опасной для употребления.

“Токсичные вещества через планктон проникают в организм рыбы, а затем передаются дельфинам и людям. Это может привести к проблемам с кожей, дыхательной и иммунной системой из-за контакта с загрязненной водой”, — предупредил Русев.

Источник: odessa-life.

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