Астролог подробно рассказал, что ждет Украину, в том числе и Одессу в 2025 году.

Известный астролог считает, что 2025 год Змеи станет важным для Украины и Одессы, и будет решающим для конца войны.

Об этом сообщил астролог Влад Росс.

По его словам, поздним летом в начале осени 2025 года точка жизни приближается к победному Юпитеру.

Юпитер - это планета счастья, успеха, жизни, соединится еще и с Меркурием, к концу года с Венерой.

Росс сообщил, что в конце 2025 года "что-то будет невероятное для нашей страны"

По его словам, это означает вероятное вливание инвестиций в восстановление Украины, в частности Одессы.

Росс добавил, что цифра 9, которая была получена путем сложения чисел 2025 года - символизирует завершение.

"Девятка, с одной стороны, это нумерология связана с Марсом, это решение всех конфликтов. Марс планета войны, а с другой точки зрения это Нептун. Это действительно те возможности, вниз посланные с небес, которые летают над нами", - считает Росс, прогнозируя, что ждет Одессу и Украину в целом в 2025 году.

Также астролог добавил, что 2025 год - лучший для "завершения войны окончательно и бесповоротно".

Росс сообщил, что процесс завершения войны начнется с 25 мая 2025 года, Сатурн войдет в знак Овна - это символизирует замораживание войны.

Окончательное завершение войны в Украине, ожидается к 16 февраля 2026 года, в этот период Сатурн войдет в знак Овна.

Источник: ТСН.

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