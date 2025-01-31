В Одессе и области с 28 января 2025 года изменился график движения пригородных поездов.
Как сообщили на сайте Одесской железной дороги, появилось новое расписание поездов.
Новое расписание поездов в Одессе и области выглядит так:
№ 6401 Колосовка – Одесса-Главная: поезд будет отправляться в 03:45, прибытие в 07:31;
№ 6403 Мартыновская – Одесса-Главная: отправление в 03:40, прибытие в 08:14;
№ 6408 Одесса-Главная – Колосовка: поезд отправится в 20:25, прибытие в 23:47;
№ 6253 Вапнярка – Одесса-Главная: отправление в 01:11, прибудет в 07:50;
№ 6255 Вапнярка – Одесса-Главная: поезд будет отправляться в 07:21, прибытие в 14:05;
№ 6405 Им. Т. Шевченко – Помошная: график изменен с прибытием на конечную станцию в 00:30.
В Одесской железной дороге предупредили одесситов и просят проверять расписание на сайте, железнодорожных станциях или по номерам справочных служб.
Ранее сообщалось, что в Одессе приняли решение об увеличении материальной помощи пострадавшим из-за вражеских обстрелов.
Депутаты Одесского городского совета проголосовали за увеличение денежной помощи людям, у которых пострадало жилье из-за войны.
Решение об увеличении денежной помощи было принято еще 4 декабря.
До поднятия суммы размер материальной помощи составил 40 прожиточных минимумов, это чуть больше 100 тысяч гривен.
Было предложено увеличить размер денежной помощи почти в четыре раза.
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