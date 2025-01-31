В пятницу, 31 января, в Одессе и Одесской области был объявлен повышенный уровень опасности.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
"В течение суток 31 января сохранится туман", – предупредили синоптики.
По словам синоптиков, видимость в Одессе и области 31 января будет падать до 200-500 метров - объявлен уровень опасности.
В Одессе и области 31 января облачно, без существенных осадков, ожидается туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до +8°...+13°.
На автодорогах области в течение суток туман, видимость 200-500 метров.
В Одессе будет облачно, без осадков, ожидается туман. Ветер в Одессе и области 31 января будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет днем +8°...+10°.
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