В Одессе на протяжении всего дня 3 февраля будет стоять облачная погода.
С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками, ночной сильный дождь в Одессе утром сменится мокрым снегом.
Будет сильный северный ветер, днем северо-воточный до 4,5 м/с.
Температура ночью 0..+1 °С тепла, днем до +2 °С, вечером снижение до +1 ⁰С тепла.
"В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночной сильный дождь утром сменится мокрым снегом. Ближе к полудню осадки прекратятся", - говорится в прогнозе синоптиков 3 февраля.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Одессе в феврале 2025 года, узнайте, каким будет последний месяц зимы.
Как прогнозируют синоптики "Укргидрометцентра", особенно теплой погодой в феврале 2025 ожидается на юге и западе Украины.
В феврале 2025 года в Украине, в частности, в Одессе, ожидается средняя месячная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Как говорят синоптики, это на 1,5–2 градуса выше нормы.
Синоптики прогнозируют, что в феврале 2025 года количество осадков составит около 25–65 мм - это ниже нормальных показателей.
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