Синоптик рассказала, что на неделе с 24 февраля по 2 марта в Украину, в частности, в Одессу придет потепление.

До потепления в Украине остается совсем мало времени, известно, когда температура воздуха и погода в Одессе и области на неделе с 24 февраля по 2 марта начнет меняться.

Как передает Политека, синоптик Виталий Постригань сообщил, что с 25 февраля антициклон переместится из Украины на Балканы, в Украину, в том числе в Одессу, придет теплый и влажный воздух со Средиземного моря, а температура на неделе с 24 февраля по 2 марта повысится.

Так, весеннее тепло близко, на неделе с 24 февраля по 2 марта в Украину, в частности, в Одессу придет потепление.

Синоптики назвали дату потепления в Украине, когда морозы отступят, а дневные показатели температуры воздуха будут постоянно расти.

Так, начиная с 25 февраля антициклон Finja переместится на Балканы, что разблокирует доступ атлантическим циклонам.

С юго-западными ветрами будет теплый и влажный воздух из Средиземного моря - это приведет к повышению температуры.

О том, что на неделе с 24 февраля по 2 марта в Украине, а значит и в Одессе, станет теплее, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Диденко сообщила, что с 25 февраля морозы отступят, столбики термометров днем будут показывать +1...+5 градусов, а позже +4...+9. На западе Украины и юге, в частности в Одессе ожидается потепление до +10 градусов.

Так, в Одессе, как и в большинстве областей Украины, потепление ожидается на неделе с 24 февраля по 2 марта.

Данные метеорадара Ventusky говорят о том, что с началом марта температура в Украине повысится до весенних показателей.

Начиная 2 марта во Львовской и Закарпатской областях термометры покажут до +15, а на западе будет до +13 °C.

В центре Украины и на юге, например, в Одессе ожидается от +8 до +10, на севере и на востоке останется более прохладная погода - до +6 °C.

Смену погоды в Укргидрометцентре в том числе в Одессе ожидают с 24 февраля по 2 марта.

Синоптики прогнозируют, что в период времени просматривается тенденция к довольно резкому повышению показателей температуры воздуха, об этом сообщила Птуха. По ее словам, начнет таять снег и дневная температура воздуха будет стабильно плюсовой.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.