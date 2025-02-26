Отключение воды в Одессе 26 февраля, появилась информация об ограничениях в некоторых районах.

Жителей Одессы и области экстрено предупредили об отключении воды 26 февраля 2025 года, передает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

Отключение воды в Одессе 26 февраля ожидается на таких улицах:

Давида Ойстраха улица, 3 - 9: воды не будет 26 февраля с 10:15 по 18:30

Генуэзская улица., Гагаринське плато, Курортний проулок: воды не будет 26 февраля с 11:00 по 26 февраля до 14:00.

О том, что воды не будет до вечера 26 февраля из-за необходимости проведения плановых ремонтных работсообщала пресс-служба Черноморской городской территориальной общины.

Как передает Политека, появилась информация об отключении воды в Одессе 26 февраля.

Отключение воды в Одесской области 26 февраля:

26 февраля 2025 года с 9:00 до 16:00 в связи с заменой ввода водопровода в жилых домах Черноморска Одесской области будет отсутствовать подача холодной воды на жилые дома и другие объекты по адресам:

улица Александрийская, 20, 22, 24;

улица Парусная, 8.

К слову, утром 26 февраля часть жителей района одесской Аркадии остались без воды. Местные СМИ сообщают, что некоторые дома одесситов без воды еще с вечера 25 февраля.

Часть жителей Киевского района Одессы до сих пор без воды.

Сообщается, что до 10:00 26 февраля отключили воду на Академика Вернадского (бывшая Тульская), 16-63, Левитана, 32-147, 1-8 Линии и на Люстдорфской дороге, 144-146.

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