Отключение света в Одессе на 27 февраля, стало известно, где ожидаются графики в ближайшее время.

Отключение света в Одессе на 27 февраля, стало известно, где вернутся графики и к чему готовиться, сообщает Politeka.net.

27 февраля ожидается отключение света в Одесской области в связи с проведением профилактических работ.

Как передает Политека со ссылкой на Bilyayivka.City, график отключения света 27 февраля ожидается в Беляевке с 8.00 до 19.00 на следующих улицах:

ул. Водопроводная, ул. Волошковая, ул. Грушевского, ул. Цветочная, ул. Казачья, ул. Крайняя, ул. Леси Украинки, ул. Агрономическая ул. Мира, ул. Новый массив, ул. Атамана Головатого, ул. Рябушкина, ул. Садовая, ул. СК «Тирас» Дачно, ул. СК "Тирас", ул. Яблоневая, ВТО Тирас Бендяка, ул. ВТО Тирас Резника, ул. ВТО Тирас Орехова, ул. ВТО Тирас Дачная, ул. ВТО Тирас Луговая, ул. ВТО Тирас Парковая, ул. ВТО Тирас Клубничная, ул. ВТО Тирас Полевая, ул. ВТО Тирас Радужная, ул. ВТО Тирас Станционная, ул. ВТО Тирас Ягодная, ул. Станционная, ул. Тепличная, ул. Успенская, ул. Яскивская, пер. Грушевского, пер. Больничный пер. Агрономический пер. Молодежный пер. ВТО Тирас 1-й Костецкой, пер. ВТО Тирас Ягодный, пер. ВТО Тирас Костецкой, пер. ВТО Тирас Речной. 27.

Отключение света 27 февраля Одесская область, Повстанческое: с 8.00 до 19.00 ул. Мира, ул. Парковая, ул. Садовая.

с. Майоры света не будет 27 февраля с 8.00 до 19.00 ул. Вишневая, ул. Космонавтов, ул. Жасминовая, ул. Комарова, ул. Леси Украинки, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Новоселов, ул. Одесская ул. Парковая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Солнечная ул. Софиевская, ул. Степная, ул. Терешковой, ул. Шевченко, ул. Школьная, Молодежная 1.

В Одесской области сегодня, 26 февраля, применили отключение света из-за сетевых ограничений вследствие вражеских обстрелов, об этом сообщает "Укрэнерго".

В четверг, 27 февраля, почасовых отключений света в Одессе не планируются, но ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент.

Графики ограничений света в Одессе, в том числе 27 февраля, могут вернуться, информация о стабилизации электроэнергии будут опубликованы заранее.

В данный момент Укрэнерго и ДТЭК не публиковали данные об ограничениях.

Однако, если отключения света в Одессе 27 февраля введут - проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

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