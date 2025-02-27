Отключение воды в Одесской области 27 февраля, появилось срочное предупреждение, где в этот день ждать ограничений.

Отключение воды ожидается сегодня, 27 февраля в Одесской области, узнайте адреса, где будут ограничения передает Politeka.net.

Отключение воды в Одесской области 27 февраля ожидется по причине необходимости проведения плановых ремонтных работ.

Как передает Политека, появилась информация об отключении воды в в Одесской области 27 февраля 2025 года.

Об этом сообщает в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

Как передает Политека, отключение воды в Одесской области 27 февраля ожидается на таких улицах:

КНЯЗЬ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ПРОСП., 18-24б,г ,Костанди,199-201: воды не будет 27 февраля с 10:40 до 17:00;

АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА УЛ., 40-68а,13-я линия Лю1 07 :00.

СЕМЬИ ГЛОДАН УЛ., 9-19: с 10:40 до 17:00 вечера.

РИШЕЛЬЕВСКАЯ УЛ., частично: 27 февраля 2025 09:55 до 14:00.

Греческая улица частично, 27 февраля 10:50 до 17:00 вечера.

КИЕВСКОЕ ШОСЕ , с 10:50 до 17:00 вечера.

Напомним, что утром 26 февраля часть жителей района одесской Аркадии остались без воды. Местные СМИ сообщают, что некоторые дома одесситов без воды еще с вечера 25 февраля.

Часть жителей Киевского района Одессы до сих пор без воды.

Сообщается, что до 10:00 26 февраля отключили воду на Академика Вернадского (бывшая Тульская), 16-63, Левитана, 32-147, 1-8 Линии и на Люстдорфской дороге, 144-146.

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