В Одессе растут риски введения графиков отключений света 2 марта, узнайте, будут ли ограничения в этот день.

Отключение света в Одессе на 2 марта, стало известно, где ожидаются графики в ближайшее время, передает Politeka.net.

В конце февраля компания ДТЭК Одесские электросети проводила запланированные ремонтные работы, часть улиц Одессы оставалась без света.

Из-за недавних дроновых атак на энергообъекты в Одесской области 1 марта вынужденно применялись графики отключений света для части промышленных потребителей, бытовых абонентов ограничения не коснулись, передает Политека.

Отключение света 2 марта в Одессе, введут ли аварийные графики в это воскресенье:

Отключение света в Одессе для промышленности и бизнеса вводились с 14:00 по 20:00

Причина временного отключение света в Одессе является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

Сообщается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование и не вводить графики отключения света 2 марта в Одессе.

Как узнать об отмене овозможных графиков отключения света 2 марта в Одессе:

сайта ДТЭК Одесские электросети;

чат-бота в Viber ;

чат-бота в Telegram ;

личных сообщений в Facebook ;

по телефонам 0 800 409 090, (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.

Энергетики ранее сообщали, что причиной возможных графиков отключения света в Одессе, в частности 2 марта 2025 года – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

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