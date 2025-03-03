Прогноз погоды в Одессе на вторник, 4 марта, на всей территории Украины будет ясно.

Прогноз погоды в Одессе на 4 марта, в этот день ожидается теплая и сухая погода, без осадков, передает Politeka.net.

Возможен довольно сильный западный ветер, порывы которого достигнут 7-12 м/с, а днем в северных и западных областях 15-17 м/с.

Температура воздуха составит в южных областях днем +до 6 °C, ночью до +1.

Также ночью и утром в Украине, в частности в Одессе, кроме Востока, местами ожидается туман.

На дорогах 4 марта в Одессе местами будет гололедица, ветер в Украине преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, передает Политека.

Прогноз погоды в Одессе на 4 марта, синоптики говорят, что началась календарная весна, поэтому погода в Одессе берет курс на потепление.

Синоптики прогнозируют, что к восьмому марта днем будут преобладать плюсовые температуры воздуха.

В ближайшие дни теплее всего будет на западе, где днем воздух может прогреваться до +10 градусов. Холоднее всего было в восточных регионах.

Температура воздуха ночью от +2 до -3 градусов, однако, в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях еще -2 – -7 градусов. Днем +1 – +6, на Востоке около 0 градусов.

Днем в Украину придут теплые воздушные массы, в западных, южных, в том числе в Одессе и центральных областях ожидается до +12 градусов.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 3 по 9 марта составленный синоптиками говорит о том, что не исключены в эти дни туманы и налипание мокрого снега.

Средняя температура воздуха на неделе с 3 по 9 марта в Одессе будет выше нормы, а количество осадков ниже.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka ранее писала о прогнозе погоды на март в Одесской области: синоптики предупреждают о возвращении морозов и снега

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.

Кроме того, Politeka информировала о графиках отключения света в Одессе на неделю с 3 по 9 марта.