Как правило отопительный сезон в Украине, в частности в Одессе, заканчивается примерно 15 апреля, но скорее всего, в 2025 году он будет закончен раньше, потому что по прогнозу погоды будет аномально теплый март, пишет Политека.
Обічно во многих регионах Украины, в том числе в Одессе, отопительный сезон завершается в конце марта или в начале апреля.
Сроки завершения отопительного сезона в Одессе 2025 года зависят от нескольких факторов.
Завершение отопительного сезона в Одессе зависит не только от календаря, но и температурных показателей.
Местные власти Одессы должны принять решение о начале и завершении отопительного периода.
Решение об отключении отопления принимается местными властями Одессы с учетом:
климатических условий, спрознозировав, какой будет погода в Одессе;
строительных норм;
государственных санитарных требований и правил эксплуатации тепловых сетей.
Завершение отопительного сезона в Одессу осуществляется по тому же принципу, если температура превышает +8°C в течение трех дней подряд.
В прошлом, 2024 году, председатель правления Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что завершение отопительного сезона для некоторых регионов процедура будет введена в действие по особому порядку.
Решение о завершении отопительного сезона в частности в Одессе в некоторых областях принималось индивидуально. В первую очередь говорилось о регионах, которые наиболее сильно пострадали от российских атак.
Таким образом, температура воздуха в Одессе будет решать скорость завершения отопительного сезона. Также нецелесообразное отключение может создать нагрузку на энергосистему Украины.
В то время, когда оотопительный сезон заканчивается при температуре окружающей среды +12 или +14, люди "догреваются" электроприборами, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему нашей страны.
Завершение отопительного сезона в Одессе не должно создать негативные последствия для и так сильно пострадавшей энергосистемы.
В прошлом году окончание отопительного периода 2023 – 2024 годов состоялось 7 апреля 2024 года. Руководители компаний всех форм принадлежности, на балансе которых находятся системы центрального отопления в Одессе, обязаны были обеспечить их отключение.
К слову, вражеская армия продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, из-за последствий атак вводили аварийные ограничения, поэтому важно знать, будут ли графики отключения света в Одессе на неделе с 3 по 9 марта
В первую очередь отключают промышленных потребителей, сообщили в Укрэнерго. Бытовым потребителям свет в Одессе отключали индивидуально, добавили в ДТЭК.
Последние новости Украины:
Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.
Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.
Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.