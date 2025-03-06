Завершение отопительного сезона в Одессе в 2025 году, стало известно, когда отключат тепло.

Как правило отопительный сезон в Украине, в частности в Одессе, заканчивается примерно 15 апреля, но скорее всего, в 2025 году он будет закончен раньше, потому что по прогнозу погоды будет аномально теплый март, пишет Политека.

Обічно во многих регионах Украины, в том числе в Одессе, отопительный сезон завершается в конце марта или в начале апреля.

Сроки завершения отопительного сезона в Одессе 2025 года зависят от нескольких факторов.

Завершение отопительного сезона в Одессе зависит не только от календаря, но и температурных показателей.

Местные власти Одессы должны принять решение о начале и завершении отопительного периода.

Решение об отключении отопления принимается местными властями Одессы с учетом:

климатических условий, спрознозировав, какой будет погода в Одессе;

строительных норм;

государственных санитарных требований и правил эксплуатации тепловых сетей.

Завершение отопительного сезона в Одессу осуществляется по тому же принципу, если температура превышает +8°C в течение трех дней подряд.

В прошлом, 2024 году, председатель правления Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что завершение отопительного сезона для некоторых регионов процедура будет введена в действие по особому порядку.

Решение о завершении отопительного сезона в частности в Одессе в некоторых областях принималось индивидуально. В первую очередь говорилось о регионах, которые наиболее сильно пострадали от российских атак.

Таким образом, температура воздуха в Одессе будет решать скорость завершения отопительного сезона. Также нецелесообразное отключение может создать нагрузку на энергосистему Украины.

В то время, когда оотопительный сезон заканчивается при температуре окружающей среды +12 или +14, люди "догреваются" электроприборами, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему нашей страны.

Завершение отопительного сезона в Одессе не должно создать негативные последствия для и так сильно пострадавшей энергосистемы.

В прошлом году окончание отопительного периода 2023 – 2024 годов состоялось 7 апреля 2024 года. Руководители компаний всех форм принадлежности, на балансе которых находятся системы центрального отопления в Одессе, обязаны были обеспечить их отключение.

К слову, вражеская армия продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, из-за последствий атак вводили аварийные ограничения, поэтому важно знать, будут ли графики отключения света в Одессе на неделе с 3 по 9 марта

В первую очередь отключают промышленных потребителей, сообщили в Укрэнерго. Бытовым потребителям свет в Одессе отключали индивидуально, добавили в ДТЭК.

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