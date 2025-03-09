В Одессе переселенцы имеют возможность получить бесплатное жилье и разместиться в приютах временного проживания.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе, расположенное в общежитиях, больницах, гостиницах, сообщает Politeka.net.

Данные о числе свободных мест для переселенцев в Одессе и области постоянно меняются.

Важно отметить, что нужно уточняйть наличие свободных мест по указанным контактным телефонам.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе и области по таким адресам:

улица Красная, 11 - 61 комната на 160 мест, могут принять 33 маломобильных человека или с инвалидностью.

Контакты: Олег Тузла, (067) 48 45 173, oku.ocspd@ukr.net

улица Химическая, 5, есть места для 120 человек и все были свободны, есть условия, чтобы принять 4 маломобильных человека или с инвалидностью.

Контакты: Юлия Гайдаржи, (093) 033 12 71, julia2018g@ukr.net

Жилье для переселенцев в Одесской области, Старые Шомполы, Лиманский район, улица Центральная, 16.

Есть 9 помещений, где могут разместить десять человек, однако, условий, чтобы принять маломобильных людей или с инвалидностью - нет.

Контакты: Александр Стружак, (068) 9025873, shompolivska_rada1@ukr.net

Великий Дальник, Одесский район

ул. Шевченко, 17-А

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе и области можно получить в общежитии ОО “Христианская миссия “Новая жизнь”, есть 23 комнаты на 89 мест, без условий для маломобильных людей или с инвалидностью.

Контакты: Олег Скрипник, (093) 064 34 50, nlifeod@gmail.com

Николаевка, Березовский район, ул. Петра Сагайдачного, 50-В.

Здание медучреждения, есть 8 отдельных помещений на 20 мест. Для маломобильных людей и с инвалидностью есть 2 места.

Контакты: Демский Андрей, (096) 2324757, ambulatoriya2023@ukr.net

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе и области находится в Ширяево, Березовский район, улица Соборная, 99.

Здание нуждается в дооборудовании, есть 7 комнат, где могут разместить 50 человек. Нет условий для маломобильных или людей с инвалидностью.

Контакты: Яна Федорова, (095) 524-58-06, socposlugashir@ukr.net.

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