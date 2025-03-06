Вражеская армия вновь атаковала объекты энергетической инфраструктуры, узнайте, введут ли графики отключения света в Одессе 7 марта.

Энергетики работают, чтобы в первую возобновить электроснабжение критически важных объектов и жилых домов, известно, будут ли вводиться графики отключения света в Одессе 7 марта, передает Политека.

Жителей трех районов Одессы предупредили о графиках отключения света в Одессе 7 марта, электричество появится 8 марта.

В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города Одессы продолжаются аварийные ремонтные работы, предварительное время возобновления электроснабжения 20:00 8 марта, сообщает ДТЭК.

Отключение света запланировано в Измаиле 7 марта «ДТЭК Одесские Электросети» сообщает о проведении профилактических работ.

7 марта с 08:00 до 17:00 возможны графики отключения света 7 марта.

Графики отключения света 7 марта по улицах: 8 Марта, Авраамиска, Национальной гвардии Украины, Батюка, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Европейская, Защитников Украины, Шевченко, Леси Украинки, Парковая, Победы и не только.

Проспекты: Мира, Независимости.

Переулки: Вишневый, Дорожный, Киевский, Свободы, Франко Ивана и другие.

В ДТЭК добавили, что в результате российского атаки поврежден пятый энергообъект компании в Одесской области за последние две недели, передает Политека.

"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъект в одном из регионов. В результате повреждения оборудования на утро есть обесточенные потребители", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

По этой причине трудно восстановить снабжение в некоторых районах, появился прогноз, будут ли графики отключения света в Одессе 7 марта.

"Повреждения сложные, на их устранение требуется время", – говорят энергетики.

В "Укрэнерго" пока не объявляли о планах применять графики отключения света в Украине в связи с дефицитом в энергосистеме.

Почасовые графики отключения света в Одессе 7 марта вводить пока не планируют.

Если графики отключения света в Одессе 7 марта все же введут, то по причине повреждений сетей из-за российских обстрелов.

Кроме того, могут проводиться плановые работы, во время которых возможны графики отключения света в Одессе 7 марта.

Энергетики призывают украинцев постоянно экономить электричество, использование мощных электроприборов советуют перенести на дневное время – с 10:00 до 15:00.

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