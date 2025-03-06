Прогноз погоды в Одессе на пятницу, 7 марта, синоптики рассказали, каким будет этот день.

Прогноз погоды в Одессе на 7 марта, в этот день будет пасмурно, но без осадков, передает Politeka.net.

Прогноз погоды в Одессе на 7 марта, синоптики говорят, что началась календарная весна.

Погода в Одессе взала курс на потепление, синоптики рассказали, чего ждать от весны 7 марта.

"Весь день в Одессе будет облачным. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 7 марта.

Также ночью и утром в Украине, в частности в Одессе, кроме Востока, местами ожидается туман.

Температура воздуха составит в южных областях днем от + 8 до 14 °C, ночью до +6-8 °C.

Ветер в Одессе преимущественно западный до 2,3 метров в секунду, передает Политека.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5…+7°С на юге Одессы и области.

Синоптики прогнозируют, что к восьмому марта днем будут преобладать плюсовые температуры воздуха.

Днем в Украину придут теплые воздушные массы, в западных, южных, в том числе в Одессе и центральных областях ожидается до +12 градусов.

Говоря о прогнозе погоды в Одессе на ближайшие дни, синоптики сообщали, что климатические изменения оказали влияние на продолжительность зимы и начало весны.

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Напомним, Politeka писала, тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

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