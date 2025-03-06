Отключение воды и света в Одессе 6 марта, жителей предупредили об ограничениях и кого они коснутся.

6 марта в результате вечерней вражеской атаки город Южный Одесской области остался без света и воды, передает Политека.

В ДТЭК Одесские электросети сообщают, что без света находятся такие населенные пункты: город Пивденный, с. Кошары, с. Любополь, с. Сычавка, передает Политека.

Вода жителям города будет подаваться с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00.

В городе функционируют пункты несокрушимости, они расположены в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп», доме культуры и в горсовете.

Информация о восстановлении электроснабжения и теплоснабжения будет предоставлена позже после получения данных от ДТЭК.

Так, 6 марта из-за аварийно-ремонтных работ отключили воду некоторым жителям Киевского района Одессы.

Об этом сообщает Инфоксводоканал, до 18:00 нет воды у жителей проспекта Небесной Сотни и еще ряде улиц.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, под ударом вражеских дронов оказалась гражданская и энергетическая инфраструктура Южного.

В результате атаки 6 марта пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

Частично был разрушен двухэтажный дом и выбито стекла административного здания.

Есть поражение энергетического объекта, над ликвидацией последствий работали оперативные службы.

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