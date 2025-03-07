В результате вражеских обстрелов повреждения получили энергетические объекты области, стало известно, где введены графики отключения света в Одессе 8 марта, передает Политека.
Так, в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы идут аварийные ремонтные работы, которые длятся уже не первые сутки.
Как сообщает ДТЭК, оборудование компании в результате российских атак получило значительные повреждения, поэтому введены графики отключения света в Одессе 8 марта.
Приблизительное время возобновления электричества восемь часов вечера 8 марта.
Идут ремонтные работы, поэтому будут применяться графики отключения света в Одессе 8 марта, где это нужно.
Так, из-за сложности работ подача электроэнергии в некоторые дома будет восстановлена только 8 марта, такие сообщения поступают одесситам.
В случае, если дополнительные графики отключения света в Одессе 8 марта введут - энергетики предупредят об этом заранее.
Проверить к какой группе относится ваше жилище можно на сайте оператора системы распределения.
В ДТЭК просят жителей Одессы и области уменьшить потребление электроэнергии если свет есть, чтобы не вводить дополнительные графики отключения света в Одессе 8 марта.
Время отмены графиков отключения света в Одессе 8 марта света можно узнать на сайте ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
чат-бота в Viber;
чат-бота в Telegram;
личных сообщений в Facebook;
подать заявку на сайте ДТЭК.
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