Синоптики составили прогноз погоды в Одессе на 11 марта и рассказали каким будет этот вторник.

Во вторник, 11 марта, погода в Одессе немного изменится, узнайте, чего ждать в этот день, передет Политека.

Согласно прогнозу погоды в Одессе 11 марта осадков не ожидается, однако будет облачно.

Температура воздуха в Одессе 11 марта снизится, но все равно будет весенняя, теплая погода.

В Одессе 11 марта будет облачная погода, температура ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Без осадков", - прогнозируют синоптики.

Ветер в Одессе 11 марта будет в дневное время преимущественно до 4,4 метров в секунду, возможно местами усиление.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Одессе и в целом в Украине будет преобладать теплая погода, возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, во вторник, 11 марта, в Украине в частности в Одессе продолжится период аномально теплой и сухой погоды.

Также, по словам синоптика Веры Балабух, погода в Одессе весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса, в то же время не исключены периоды похолодания.

Говоря о прогнозе погоды в Одессе в марте 2025, синоптик сообщает, что климатические изменения оказали влияние на продолжительность зимы и начало весны.

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