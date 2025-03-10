Во вторник, 11 марта, погода в Одессе немного изменится, узнайте, чего ждать в этот день, передет Политека.
Согласно прогнозу погоды в Одессе 11 марта осадков не ожидается, однако будет облачно.
Температура воздуха в Одессе 11 марта снизится, но все равно будет весенняя, теплая погода.
В Одессе 11 марта будет облачная погода, температура ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.
"В Одессе облачная погода продержится весь день. Без осадков", - прогнозируют синоптики.
Ветер в Одессе 11 марта будет в дневное время преимущественно до 4,4 метров в секунду, возможно местами усиление.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Одессе и в целом в Украине будет преобладать теплая погода, возможны кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его прогнозу, во вторник, 11 марта, в Украине в частности в Одессе продолжится период аномально теплой и сухой погоды.
Также, по словам синоптика Веры Балабух, погода в Одессе весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса, в то же время не исключены периоды похолодания.
Говоря о прогнозе погоды в Одессе в марте 2025, синоптик сообщает, что климатические изменения оказали влияние на продолжительность зимы и начало весны.
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