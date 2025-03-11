Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, стало известно, где переселенцы могут получить крышу над головой.

В Одессе ВПЛ имеют возможность получить бесплатное жилье, узнайте, где переселенцы временно могут разместиться, передает Политека.

Как получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе?

На сайте ОЛХ можно найти помощь для переселенцев.

"Предоставлю отдельную комнату студио со всеми удобствами и кухней для семьи временно переселеных лиц. Бесплатно. Нужна от Вас помощь по внутренней отделке помещения и также возможно частичное трудоустройство для водителя категории С и С1", - говорится в объявлении на ОЛХ.

Появились адреса бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе и области, важно уточнять количество свободных мест для переселенцев:

Староказачье, Белгород-Днестровский район, ул. Соборная, 27

Пять помещений, но условий, чтобы принять людей с инвалидностью нет.

Контакты: Павел Осматескул, (068) 878 44 36, straw7771@gmail.com.

Дельжилер, Белгород-Днестровский район, ул. Мира, 1

В 10 комнатах предлагают разместить 16 человек, без удобств для людей с инвалидностью.

Контакты: Александр Лесниченко, (067) 519-27-17, oleksandrlesnichenko@gmail.com

Алексеевка, Белгород-Днестровский район, ул. Верхняя,91.

Есть 5 комнат, где планируется разместить 16 людей, планируется возможность проживания 10 маломобильных людей или людей с инвалидностью.

Контакты: Виктория Павлива, (097) 566-61-52, maraz.sil.rada@ukr.net.

Бесплатное жилье в городе Арциз, Болградский район, ул. Троицкая, 4

Мринять могут до 20 человек, без удобств для людей с инвалидностью.

Контакты: Людмила Федорова, (096) 63 92 046, ar-cpmsd@ukr.net

Бесплатное жилье есть в городе Виноградовка, Болградский район, ул. 8 Марта, 86

В 14 комнатах предлагают разместить 30 человек, без удобств для людей с инвалидностью.

Контакты: Людмила Федорова, (096) 939-20-46, ar-cpmsd@ukr.net

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