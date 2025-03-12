В Одессе ВПЛ обещают социальную поддержку, названы адреса, где ее можно получить украинцам.

В Одессе работают муниципальные гуманитарные центры, где продуктовые наборы могут получить переселенцы, не важно из какого города они приехали, передает Политека.

Чтобы получить "гуманитарку" необходима справка ВПЛ, которую выдали в Одессе.

Итак, куда обращаться:

в Киевском районе по адресу Люстдорфская дорога, 33 (ОШ № 27), номер - (048) 765-07-87.

Малиновский, сквер Георгия Гамова, 3а; Одесская народная церковь, БФ “Добрый Самарянин”, (048) 796-27-49.

Приморский, улица Ришельевская, 18 (ООШ № 117), волонтерский центр “Гостинна Хата”, (068) 254-66-69.

Суворовский, Махачкалинская, 4 (ООШ №22), (048) 763-03-18.

Также извлечь актуальную информацию о социальной помощи переселенцам в городе можно в местном телеграмм-боте.

В регионе есть благотворительные организации для ВПЛ, например, Красный Крест.

График работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, (048) 724-34-28, odhotline@redcross.org.ua.

Киевская районная организация, (098) 456-98-94, Малиновская, (066) 994-22-23, Приморская, (093) 552-68-81, Суворовская (050) 911-09-20

ОО “Общественное движение “Вера, надежда, любовь” — социально-психологический хаб для беженцев в городе оказывает гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение.

Адрес - проспект Александровский, 6, понедельник-пятница с 11:00 до 17:00, (048) 771-12-64, (048) 771-12-65.

Кроме того, поселившиеся в Одесской области украинцы из Донецкой тоже могут рассчитывать на социальную поддержку , нужно обратиться к местным властям населенного пункта с понедельника по субботу с 09:00 до 14:00.

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