В Одессе будут оказывать материальную помощь пострадавшим от вражеской атаки, узнайте, как ее получить.

Очередная вражеская атака натворила бед, коммунальные службы и городской оперативный штаб работают над ликвидацией последствий, передает Политека.

Жители поврежденных домов в городе могут получить поддержку по двум программам: «Несокрушимая Одесса» и «Восстановление».

Пресс-служба городского совета сообщила, что сотрудники районных администраций принимают заявления на получение материальной помощи в рамках программы «Несокрушимая Одесса».

Кроме того, они предоставляют консультации по оформлению компенсации в соответствии с программой «Восстановление» и необходимым для этого документам.

Жители пострадавших домов могут обратиться в оперативный штаб или получить информацию по телефону о материальной помощи в районной администрации.

Контактный номер Пересыпской районной администрации: (048) 750-24-21.

Также ранее сообщалось, чтобы получить "гуманитарку" необходима справка ВПЛ, которую выдали в городе, куда обращаться:

в Киевском районе по адресу Люстдорфская дорога, 33 (ОШ № 27), номер - (048) 765-07-87.

Малиновский, сквер Георгия Гамова, 3а; Одесская народная церковь, БФ “Добрый Самарянин”, (048) 796-27-49.

Приморский, улица Ришельевская, 18 (ООШ № 117), волонтерский центр “Гостинна Хата”, (068) 254-66-69.

Суворовский, Махачкалинская, 4 (ООШ №22), (048) 763-03-18.

Также получить актуальную информацию о социальной поддержки переселенцам в городе можно в местном телеграмм-боте.

В регионе есть благотворительные организации для ВПЛ, например, Красный Крест.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о бесплатном жилье: где переселенцы могут разместиться, адреса.

Также Politeka писала, что тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.