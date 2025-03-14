Украинцам рассказали, где переселенцам в Одессе и области можно получить бесплатное жилье.

ВПО прибывшие в Одессу имеют возможность бесплатно разместиться в приютах временного проживания, передает Политека.

В некоторых местах предусмотрены условия для людей с инвалидностью.

Дом для переселенцев в области, Старые Шомполы, Лиманский, улица Центральная, 16.

Есть 9 помещений, где могут разместить десять человек, однако, условий, чтобы принять маломобильных людей нет.

Александр Стружак, (068) 9025873, shompolivska_rada1@ukr.net

Великий Дальник, Шевченко, 17-А

Бесплатное жилье можно получить в общежитии ОО “Христианская миссия “Новая жизнь”, есть 23 комнаты на 89 мест, без условий для маломобильных людей.

Контакты: Олег Скрипник, (093) 064 34 50, nlifeod@gmail.com

Николаевка, Березовский, ул. Петра Сагайдачного, 50-В.

Здание медучреждения, есть 8 отдельных помещений на 20 мест. Для людей с инвалидностью есть 2 места.

Демский Андрей, (096) 2324757, ambulatoriya2023@ukr.net

Разместиться беженцы из любого украинского города в Одессе и области могут по адресу в Ширяево, Березовский район, улица Соборная, 99.

Здание нуждается в дооборудовании, есть 7 комнат, где могут разместить 50 человек.

Яна Федорова, (095) 524-58-06, socposlugashir@ukr.net.

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