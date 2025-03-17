Жителей предупредили об отключениях электричества в Одессе 18 марта, узнайте, могут ли их ввести в этот день.

Узнайте, введут ли графики отключения света в Одессе 18 марта, передает Политека.

Как сообщали в компании ДТЭК, оборудование в результате атак получило значительные повреждения.

Коммунальщикам удалось частично восстановить электроснабжение города.

Аварийные работы в регионе продолжаются, но пока нет информации о прекращении подачи света 18 марта для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.

Такой вывод можно сделать исходя из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

Если графики отключение введут – энергетики предупредят об этом заранее.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Жителей Одесского региона призывают с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при ее наличии во избежание перегрузок системы.

Важно добавить, что ситуация в энергосистеме нашей страны постоянно меняется, так что важно следить за официальными обновлениями, ведь ситуация может измениться.

Если графики все же будут введены, проверить информацию можно с помощью сайта ДТЭК, чат-ботах: Viber , Telegram, Facebook, подать заявку на сайте.

Энергетики призывают жителей экономить электроэнергию при ее наличии, чтобы снизить нагрузку на сеть.

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