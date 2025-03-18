Гуманитарная помощь для переселенцев в Одессе, стало известно, где и как получить, передает Политека.
Во время полномасштабной войны в регион переехали тысячи вынужденных переселенцев, многие из которых остались без жилья и нуждаются в поддержке.
Гуманитарная поддержка предоставляется:
Вынужденным переселенцам, зарегистрированным в Единой информационной базе данных.
Украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам с минимальными доходами.
Какие документы нужны?
Документ, удостоверяющий личность.
Справка ВПЛ (внутренне перемещенного лица).
Как получить "гуманитарку" в Одессе?
Обратиться по горячим линиям районных центров соцобслуживания.
Подать заявку можно в центрах и волонтерских организациях.
ВПО могут расчитывть на продуктовые наборы, средства гигиены, подгузники, детское питание, одежду, постельное белье и другие необходимые вещи.
Адреса:
- ул. Ильфа и Петрова, 25 – 765-07-87
- сквер Георгия Гамова, 3 – 796-27-49
- Приморская, 42 – (093) 813-31-98
- Махачкалинская, 4 – 763-03-18
- Ришельевская, 18 – (098) 984-78-57 (волонтерский центр «Гостиная Хата»).
Благотворительный фонд «Дорога в дом» также предоставляет продукты питания и одежду нуждающимся.
Перед визитом уточняйте наличие по указанным контактам.
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