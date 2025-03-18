В Одессе с начала войны приехали тысячи беженцев, многие из них остались без дома и денег, поэтому важно знать, как получить помощь ВПО.

Гуманитарная помощь для переселенцев в Одессе, стало известно, где и как получить, передает Политека.

Во время полномасштабной войны в регион переехали тысячи вынужденных переселенцев, многие из которых остались без жилья и нуждаются в поддержке.

Гуманитарная поддержка предоставляется:

Вынужденным переселенцам, зарегистрированным в Единой информационной базе данных.

Украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам с минимальными доходами.

Какие документы нужны?

Документ, удостоверяющий личность.

Справка ВПЛ (внутренне перемещенного лица).

Как получить "гуманитарку" в Одессе?

Обратиться по горячим линиям районных центров соцобслуживания.

Подать заявку можно в центрах и волонтерских организациях.

ВПО могут расчитывть на продуктовые наборы, средства гигиены, подгузники, детское питание, одежду, постельное белье и другие необходимые вещи.

Адреса:

ул. Ильфа и Петрова, 25 – 765-07-87

сквер Георгия Гамова, 3 – 796-27-49

Приморская, 42 – (093) 813-31-98

Махачкалинская, 4 – 763-03-18

Ришельевская, 18 – (098) 984-78-57 (волонтерский центр «Гостиная Хата»).

Благотворительный фонд «Дорога в дом» также предоставляет продукты питания и одежду нуждающимся.

Перед визитом уточняйте наличие по указанным контактам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Также Politeka писала, что тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.